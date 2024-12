Badtijd wordt een speciaal moment van ontspanning en medeplichtigheid met je kind! Dit badspeeltje, dat met zijn zuignappen aan de wand van het bad of de douche vastzit, zal kinderen in verrukking brengen dankzij de animaties die door de werking van het water worden geactiveerd. Met het schepje in de vorm van een dolfijn giet het kind water over de schelp op het hoofd van de krab om het spel te starten. Interactief en educatief speelgoed: ontdek het verband tussen oorzaak en gevolg, ontwikkel de fijne motoriek en behendigheid... Zeer vermakelijke animaties: de ogen van de krab draaien, zijn twee klauwen breken, de zeester draait met, de goudvis zwemt in zijn schelp en het zeepaardje komt uit zijn schuilplaats! Door vloeibare zeep aan de krab toe te voegen, zijn een paar kneepjes in de octopus genoeg om mooie bellen te maken (zeep of bellenwater niet meegeleverd). Een look bekend met IT450.

